المنتخب المحلي الجزائري يزأر بِقوّة في كامبالا

استهلّ المنتخب المحلي الجزائري لِكرة القدم بِقوّة مساء الإثنين، المشوار في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “شان” 2025.

وفاز محليو “الخضر” بِثلاثية نظيفة على نظرائهم الأوغنديين، في مباراة الجولة الأولى لِدور المجموعات.

واحتضن الملعب الوطني “مانديلا” بِالعاصمة الأوغندية كامبالا أطوار هذه المواجهة، تحت إدارة حكم الساحة السنيغالي أدالبير ضيوف، بِمساعدة زميلَين له من كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

وسجّل ثلاثية المنتخب المحلي كلّ من: القائد والمدافع أيوب غزالة في الدقيقة الـ 36، بعد تمريرة حاسمة (ركنية) من المهاجم عبد الرحمان مزيان (الفيديو)، اللاعب الأخير الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 76، بعد تمريرة على طبق من متوسط الميدان مرباح ميصالة (الفيديو). والمهاجم البديل سفيان بيازيد في الدقيقة الـ 79، بعد تمريرة حاسمة من المدافع نوفل خاسف (الفيديو).

وفي مباراة أولى عن نفس الفوج لُعبت بعد ظهيرة الإثنين، فاز المنتخب المحلي لِغينيا كوناكري بِهدف لِصفر على نظيره من النيجر.

وأعفى المنظّمون منتخب جنوب إفريقيا للعناصر المحلية، على اعتبار أن الفوج يضمّ 5 فرق.

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- الجزائر 3ن

2- غينيا كوناكري 3ن

3- جنوب إفريقيا 0ن (ناقص مباراة)

4- النيجر 0ن

5- أوغندا 0ن

وفي الجولة الثانية المبرمجة الجمعة المقبلة، يلعب رجال المدرب الوطني مجيد بوقرة مع نظرائهم من جنوب إفريقيا، وتتبارى أوغندا مع غينيا كوناكري، نظير إعفاء النيجر.

وبعد تنظيم 5 جولات، يتأهّل رائد الترتيب ونائبه لِرُبع نهائي “شان” 2025. علما أن المنافسة تُجرى بِأوغندا وكينيا وتنزانيا في تنظيم مشترك، منذ السبت الماضي وإلى غاية الـ 30 من أوت الحالي، بِحضور 19 منتخبا محليا.