المنتخب المحلي في”الشان” لحفظ ماء وجه الكرة الجزائرية

بعد الإخفاقات المتتالية للخضر والغياب عن المونديال

يعلق الجزائريون آمالا كبيرة على المدرب الوطني، مجيد بوقرة، لقيادة المنتخب الوطني المحلي للتألق في “الشان” المقررة بالجزائر ما بين 13 جانفي و4 فيفري 2023، من أجل حفظ ماء وجه الكرة الجزائرية، وهذا بعد سنة عبوس عرفت إخفاقات متتالية للمنتخب الوطني الأول، بداية بخروجه المبكر مطلع العام في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، ثم إقصاءه المر من المونديال، ووصولا للوجه الشاحب الذي ظهر به في المباراتين الوديتين الأخيرتين أمام مالي والسويد.

كل الآمال أصبحت معلقة على المنتخب الوطني المحلي والمدرب مجيد بوقرة لجبر خاطر ملايين الجزائريين الذين عايشوا شهرا على وجع غياب الخضر عن العرس الكروي العالمي بقطر، الذي تابعه الجزائريون على مضض، حيث يتطلع “الماجيك” للتتويج باللقب القاري مطلع السنة القادمة، وإعادة سيناريو الكأس العربية عندما قاد المنتخب الوطني للتتويج باللقب العربي.

وقد تشكّل “الشان” المتنفس الذي سينزع عن الجزائريين بعض مرارة المونديال، وينسيهم تراجع كرة القدم الجزائرية في الفترة الماضية. كما قد تمنح الملاعب والهياكل الرياضية الجديدة، التي تستعد الجزائر لتدشينها بمناسبة كأس إفريقيا للاعبين المحليين، على غرار ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي بالعاصمة، وكذا الإصلاحات التي عرفها ملعبا 19 ماي بعنابة والشهيد حملاوي بقسنطينة، بالإضافة إلى ملعب ميلود هدفي بوهران، قفزة نوعية لكرة القدم الجزائرية التي تعاني من انعدام ملاعب لائقة.

ومقابل الإمكانيات التي تم تسخيرها من أجل إنجاح الحدث الكروي الإفريقي الذي ستستضيفه الجزائر على مدار أسبوعين، يتعين على الجماهير الجزائرية أن ترتقي هي أيضا إلى المستوى المطلوب، وتقدم صورة مشرفة وراقية عن الجزائر، على غرار ما شاهدناه في على مدرجات ملاعب كأس العالم 2022 بقطر.

في ذات السياق، ستكون كأس إفريقيا للاعبين المحليين بمثابة حملة إشهارية قوية بالنسبة لملف الجزائر على مستوى “الكاف” لاحتضان كأس إفريقيا 2025، وهو ما كان أشار له الناخب الوطني، مجيد بوقرة على هامش المباراة الودية الأخيرة أمام السينغال، عندما شكر الجمهور الذي تابع المباراة من مدرجات ملعب19 ماي بعنابة على التزامهم واحترامهم النشيد الوطني للمنتخب السينغالي، مؤكدا: “أشكر الجمهور الجزائري على الوعي الذي أظهره واحترامه الكبير للمنتخب السينغالي”.

يذكر أن المنتخب الوطني المحلي يخوض البطولة ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات ليبيا وإثيوبيا وموزمبيق، على أن يستهل المنافسة أمام نظيره الليبي يوم الجمعة 13 جانفي المقبل بداية من الساعة الخامسة مساء، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.