المنتخب المحلي في مهمة استعادة نغمة الانتصار أمام السنغال

يواجه المنتخب الوطني للمحليين، أمسية السبت نظيره السنغالي، في الودية الثانية المبرمجة في تربص شهر ديسمبر، وهي المواجهة التي يهدف فيها أشبال بوقرة، للعودة إلى سكة الانتصارات.

وتلعب المواجهة بداية من الساعة السادسة ونصف مساء، في ملعب عنابة، بحضور الجمهور، على خلاف الودية الأولى أمام موريتانيا، والتي لعب أمام مدرجات فارغة.

وبعد التعادل السلبي مع منتخب موريتانيا، سيخوض المنتخب الوطني لقاء “اسود التيرنغا” بنية استعادة نغمة الانتصار، وكسب ثقة قبل أقل من شهر عن انطلاق العرس الإفريقي للمحليين.

وتعد مباراة موريتانيا، ثاني مباراة على التوالي لم يحقق فيها أشبال بوقرة الفوز، عقب الهزيمة أمام الكويت في تربص نوفمبر.

وسيقوم المدرب مجيد بوقرة بتحديد القائمة النهائية التي سيعتمد عليها في “الشان” قبل خوض التربص الأخير، المقرر بداية من 2 جانفي المقبل، بالمركز الفني بسيدي موسى والذي سيتم فيه وضع الروتوشات الأخيرة.

ويخوض المنتخب السنغالي منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين في المجموعة الثانية رفقة منتخبات كل من جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا وكوت ديفوار .

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى رفقة منتخبات ليبيا، إثيوبيا وموزمبيق، حيث يستهل المنافسة أمام نظيره الليبي يوم الجمعةـ13 جانفي بداية من الساعة الخامسة مساء، بملعب براقي.