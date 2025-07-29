المنتخب المحلي يتعادل

تعادل المنتخب المحلي الجزائري لِكرة القدم مساء الثلاثاء مع نظيره الموريتاني، بِنتيجة هدفَين لِمثلَيهما.

واحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة أطوار هذه المواجهة التحضيرية، بِمدرجات شاغرة بعد اتّفاق مُسبّق بين اتحادَي الكرة للبلدَين. ضمن إطار استعدادات المنتخبَين لِبطولة إفريقيا للاعبين المحليين “شان” 2025، التي تنطلق في الثاني من أوت المقبل.

وسجّل هدفَي المنتخب المحلي كل من: متوسط الميدان مرباح ميصالة (شباب قسنطينة) في الدقيقة الـ 21، والمهاجم عبد الرحمان مزيان (شباب بلوزداد) في الوقت بدل الضّائع (د90+1).

وتنتظر رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة مباراة تحضيرية ثانية وأخيرة، تُجرى بِالميدان ذاته مساء هذا الأربعاء أمام نادي شبيبة الساورة.

ويشدّ المنتخب المحلي الرحال جوا نحو العاصمة الأوغندية كامبالا الجمعة المقبلة، علما أن هذا البلد يحتضن منافسة “الشان” رفقة كينيا وتنزانيا في تنظيم مشترك.