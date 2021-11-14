المنتخب المحلي يستعد لاستعادة نغمة الانتصارات

يواصل المنتخب الوطني للمحليين، تحضيراته في تربص دبي، تحسبا للمباراة الودية الثانية، التي يواجه خلالها منتخب جنوب السودان.

وبعد الحصة التدريبية التي أجراها أشبال المدرب مجيد بوقرة، أمسية السبت، سيكون الموعد أمسية الأحد، مع آخر حصة تدريبية تحضيرية لمباراة جنوب السودان، المرتقبة الاثنين.

ويعمل “الماجيك” على تصحيح الأخطاء المرتكبة في المباراة الودية الأولى أمام نيوزيلندا، والتي انتهت بتكبد المنتخب المحلي أول هزيمة له في الوديات، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ويختتم المنتخب المحلي، تربصه في الإمارات، بمواجهة ودية أمام جنوب السودان، الاثنين بداية من الساعة الثالثة ونصف بتوقيت الجزائر.

ويسعى أشبال المدرب بوقرة، من خلال ودية جنوب السودان، إلى استعادة نغمة الانتصار، وضمان تحضير جيد، قبل التربص الأخير، الذي يسبق منافسة كأس العرب التي تحتضنها قطر، مع نهاية الشهر الجاري، وتدوم إلى غاية 18 ديسمبر المقبل.