المنتخب المحلي يستهل المنافسة أمام النيجر    

الدورة الرباعية التحضيرية لـ"شان" 2023

يواجه المنتخب الجزائري لكرة القدم للمحليين نظيره من النيجر، يوم الاثنين، بملعب 5 جويلية الأولمبي، لحساب الجولة الأولى عن الدورة الدولية الرباعية، المنظمة تحسبا لبطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2023، المقررة بالجزائر من 8 إلى 31 جانفي المقبل، حسب ما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية، الخميس، في صفحتها الرسمية على فايسبوك.

وفي المباراة الثانية، يواجه أشبال المدرب مجيد بوقرة، منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم الخميس المقبل بنفس الملعب، قبل إنهاء الدورة أمام السنغال في الـ13 جوان الجاري، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، حسب برنامج الدورة.

وتحسبا لهذا الموعد التحضيري، وجه الناخب الوطني الدعوة إلى 30 لاعبا، للمشاركة في التربص الذي تم الشروع فيه منذ يوم الثلاثاء الماضي بمدينة مستغانم، منهم 6 عناصر من شباب بلوزداد، 5 من نادي بارادو، 5 آخرين من اتحاد الجزائر وأربعة من مولودية الجزائر، وهم الفرق الأكثر تمثيلا في صفوف المنتخب.

ويعد التجمع الثاني للمنتخب المحلي منذ بداية السنة، حيث سبق لزملاء زكريا دراوي وأن خاضوا مباراتين وديتين في أفريل الفارط أمام الطوغو بملعب تشاكر بالبليدة، حيث انتهى الأول بفوز “الخضر” (1-0) فيما تعادل الفريقان في اللقاء الثاني (0-0).

البرنامج الكامل للدورة

الجولة الأولى (الاثنين 6 جوان):

ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة: السينغال – ج. الكونغو الديمقراطية (سا 18.00)

ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة: الجزائر – النيجر (سا 20.30)

الجولة الثانية (الخميس 9 جوان):

ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة: السنغال – النيجر (سا 18.00)

ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة: الجزائر – ج. الكونغو الديمقراطية (سا 20.30)

الجولة الثالثة

(الأحد 12 جوان):

ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة: ج. الكونغو الديمقراطية – النيجر (سا 20.30)

الاثنين 13 جوان:

ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة: الجزائر – السنغال (سا 20.30)