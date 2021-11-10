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رياضة

المنتخب المحلي يشرع في التحضير لودية نيوزيلندا

سليم.ع
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المنتخب المحلي يشرع في التحضير لودية نيوزيلندا

شرع المنتخب الوطني للمحليين، بقيادة المدرب مجيد بوقرة في التحضير للمباراة الودية الأولى والتي يواجه فيها بمنتخب نيوزيلندا.

وأجرى أشبال “الماجيك” حصة تدريبية خفيفة، على أرضية ميدان ملحق ملعب مكتوم بن راشد المكتوم، كان الهدف منها الاسترجاع.

وسينتقل المدرب مجيد بوقرة، في الحصة التدريبية المبرمجة أمسية الأربعاء، إلى العمل التكتيكي والشروع في ضبط التعداد الذي يواجه منتخب نيوزيلندا هذا الجمعة.

ويتواجد منتخب المحليين منذ أمسية الثلاثاء بدبي في تربص تحضيري يدوم إلى غاية يوم 16 من نوفمبر الجاري، وتتخلله مبارتان وديتان الأولى يوم الجمعة أمام نيوزيلندا والثانية يواجه فيها جنوب السودان يوم الاثنين 15 نوفمبر.

ويدخل تربص المنتخب المحلي في إطار التحضير لبطولة كأس العرب التي تحتضنها قطر بداية من 30 نوفمبر وتدوم إلى غاية 18 ديسمبر المقبل.

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