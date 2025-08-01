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رياضة

المنتخب المحلي يطير نحو أوغندا

الشروق الرياضي
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المنتخب المحلي يطير نحو أوغندا
ح.م

شدّ وفد المنتخب المحلي الجزائري لِكرة القدم منتصف نهار الجمعة، الرحال جوا نحو العاصمة الأوغندية كامبالا. تأهّبا لِخوض بطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025.

وسافر وفد محليي “الخضر” على متن طائرة خاصة، تابعة للخطوط الجوية الجزائرية.

وقبل ذلك مساء الخميس بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، كان رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد صادي قد التقى بِاللاعبين، وقدّم لهم دعم هيئته في هذا المحفل القاري.

وسيُواجه رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة في دور المجموعات لـ “شان” 2025، كلا من: أوغندا وجنوب إفريقيا وغينيا كوناكري والنيجر. مع تأهل الرائد والوصيف للدور ربع النهائي.

وتنطلق البطولة الإفريقية هذا السبت، وتستمر حتى الـ 30 من أوت الحالي. بينما يبدأ المنتخب المحلي الجزائري المشوار أمام أوغندا، مساء الإثنين المقبل.

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