المنتخب المحلي يفقد الصدارة ومنافسه المقبل ينهزم

علي بهلولي
نزل المنتخب المحلي الجزائري لكرة القدم مساء الإثنين، إلى الرتبة الثانية في فوجه، ضمن منافسات بطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025.

جاء ذلك على إثر تنظيم مقابلتَي الجولة الثالثة، وخلالها كان رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة في راحة.

وفازت أوغندا على النيجر بِنتيجة (2-0)، مثلما تغلّبت جنوب إفريقيا على غينيا كوناكري لكن بِحصة (2-1).

وتشكّلت لائحة الترتيب على النّحو التالي:

1- أوغندا (لعبت ثلاث مقابلات)

2- الجزائر (لعبت مقابلتَين)

3- جنوب إفريقيا (لعبت مقابلتَين)

4- غينيا كوناكري (لعبت ثلاث مقابلات)

5- النيجر (لعبت مقابلتَين)

ويتفوّق محليو “الخضر” على نظرائهم من جنوب إفريقيا بِمقياس فارق الأهداف (+3/ +1)، بعد تعادلهما في معيار المباراة وجها لِوجه (1-1).

الجولة الرابعة في الـ 15 من أوت الحالي:

الجزائر – غينيا كوناكري

جنوب إفريقيا – النيجر

الجولة الخامسة والأخيرة في الـ 18 من أوت الحالي:

الجزائر – النيجر

أوغندا – جنوب إفريقيا

وعقب ذلك، يتأهّل رائد ترتيب هذا الفوج ونائبه لِرُبع نهائي “شان” 2025.

