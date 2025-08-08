المنتخب المحلي يكتفي بِالتعادل

اكتفى المنتخب المحلي الجزائري لِكرة القدم مساء الجمعة، بِنتيجة التعادل هدف لِمثله مع نظيره الجنوب إفريقي.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة بِالملعب الوطني “مانديلا” بِالعاصمة الأوغندية كامبالا، لِحساب الجولة الثانية من عمر بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “شان” 2025، تحت إدارة طاقم من كوت ديفوار يقوده حكم الساحة كليمون فرانكلين كبان.

وفضّل الناخب الوطني مجيد بوقرة عدم تغيير التشكيلة الأساسية في مباراة جنوب إفريقيا، ووظّف نفس اللاعبين الذي زّج بهم من البداية في مواجهة الجولة الأولى أمام أوغندا. مع تسجيل عودة المهاجم الشاب لحلو أخريب ولو احتياطيا، بعد غيابه سابقا بِداعي الإصابة. وبِالمقابل، استغنى بوقرة عن 3 عناصر ممثّلة في: حارس المرمى الاحتياطي الثاني طارق بوسدر، ومتوسط الميدان أكرم بوراس، والمهاجم الطيب مزياني. وقد يكون ذلك بِسبب نقص في اللياقة البدنية بعد الإصابة، أو لِخيارات تكتيكية.

وسجّل محليو “الخضر” هدفا أوّل بِواسطة المهاجم عبد النور بلحسيني في الدقيقة الـ 29 (الفيديو)، قبل أن يُعادل المنافس الجنوب إفريقي الكفّة في الدقيقة الـ 45 (الفيديو)، عن طريق لاعب الخط الأمامي تابيسو كوتوميلا.

وفي الشوط الثاني، حاول بوقرة تنشيط الخط الأمامي على أمل توقيع هدف الفوز، وأدخل على فترات متباينة ثلاثة لاعبين: أخريب (عوّض عبد النور بلحسيني في د62)، وسفيان بيازيد (مكان أيمن محيوس في د83)، ومهدي مرغم (بديلا لِبلال بوخرشاوي في د83)، لكن دون طائل.

وعن نفس الفوج الثالث، تتبارى أوغندا مع غينيا كوناكري مساء الجمعة، بينما أُعفي فريق النيجر.

وتشكّلت لائحة الترتيب مؤقّتا على النّحو التالي:

1- الجزائر 4ن

2- غينيا كوناكري 3ن (ناقص مباراة)

3- جنوب إفريقيا 1ن (ناقص مباراة)

4- النيجر 0ن (ناقص مباراة)

5- أوغندا 0ن (ناقص مباراة)

وفي الجولة الثالثة المبرمجة الإثنين المقبل، سيكون المنتخب المحلي الجزائري معفى، نظير تنظيم مواجهتَي جنوب إفريقيا مع غينيا كوناكري، وأوغندا مع النيجر.

وهكذا سيستفيد زملاء القائد والمدافع أيوب غزالة من فترة راحة تدوم أسبوعا كاملا حتى الجمعة المقبلة، موعد إقامة الجولة الرابعة وقبل الأخيرة، وحينها يواجهون نظراءهم من غينيا كوناكري بِنفس الملعب المُشار إليه أعلاه.

وبعد إقامة 5 جولات، يتأهّل متصدّر ترتيب هذا الفوج ونائبه لِرُبع نهائي “شان” 2025.