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رياضة
وديتان لتشكيلة بوقرة قبل "الشان"

المنتخب المحلي يواجه السنغال وموريتانيا وديا

ع. ع
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المنتخب المحلي يواجه السنغال وموريتانيا وديا

يخوض المنتخب المحلي لكرة القدم مواجهتين وديتين خلال التربص التحضيري المقرر من 11 إلى 17 ديسمبر بالجزائر العاصمة، تحسبا للبطولة الإفريقية للأمم -2022 للاعبين المحليين، التي ستحتضنها الجزائر (13 جانفي – 4فيفري 2023)، حسبما علم لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف). وسيلاقي ‘الخضر” يوم 14 ديسمبر المنتخب الموريتاني ثم منتخب السنغال يوم 17 ديسمبر.

ومن المتوقع أن تجرى المواجهتين في إحدى الملاعب (براقي، قسنطينة، وهران وعنابة) التي ستستضيف الشان، حسب نفس المصدر. وكان لاعبو الناخب الوطني مجيد بوقرة قد أجروا في شهر نوفمبر تربصا دام أسبوعين بالإمارات العربية المتحدة تخللته ثلاث مباريات ودية أمام سوريا (1-0)، سيرا ليون (3-0) والكويت (هزيمة: 1-0).

وخلال نهائيات الكأس القارية للمحليين، سيلعب المنتخب الجزائري بملعب براقي (الجزائر العاصمة)، ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات ليبيا، إثيوبيا وموزمبيق.ويستهل “الخضر ” المنافسة أمام المنتخب الليبي يوم الجمعة 13 جانفي على الساعة الخامسة مساء.

تجدر الإشارة، أنه تم تقسيم المنتخبات الـ 18 المشاركة في البطولة القارية على ثلاث مجموعات تضم كل واحدة أربعة منتخبات، مقابل ثلاثة منتخبات في المجموعتين الأخريين.ويتأهل الأولان عن المجموعات الأولى والثانية والثالثة للدور ربع نهائي، فيما يتأهل لنفس الدور صاحبا المركز الأول فقط للمجموعتين الرابعة والخامسة.

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