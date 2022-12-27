المنتخب المحلّي الأوغندي “يتنفّس” قبل قدومه إلى الجزائر

استلم منتخب أوغندا للاعبين المحلّيين دعما مادّيا قويا، عشية مشاركته في منافسة “الشان” بِالجزائر.

وكان رئيس اتحاد الكرة الأوغندي موزس ماغوغو قد هدّد مُؤخّرا السلطات الرياضية في بلاده، بِعدم خوض منتخب المحلّيين لِمنافسة “شان” الجزائر، التي تنطلق في الـ 13 من جانفي 2023. وذلك بِسبب خواء الخزينة وعدم تلقّي الدّعم المالي.

وقال اتحاد الكرة الأوغندي في أحدث بيان له إن حكومة بلاده منحته غلافا ماليا مُعتبرا قيمته نحو 500 ألف أورو (ما يُقارب 7.3 مليار سنتيم). تُمثّل مُستحقّات مالية عالقة، كما تُغطّي نفقات التحضيرات لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين.

ونقل على لسان رئيس اتحاد الكرة الأوغندي قوله إنه يشعر بِالارتياح بعد هذا القرار الحكومي، وأضاف أن منتخب بلاده للاعبين المحلّيين سيخوض “شان” الجزائر بِكلّ أريحية.

وقبل القدوم إلى الجزائر، سيُجري المنتخب المحلّي الأوغندي معسكرا إعداديا بِتونس، ينطلق في الفاتح من جانفي الحالي.

بقيت الإشارة إلى أن الغياب عن منافسة قارّية كبيرة مثل “الشان”، يُجبر الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم على تسليط عقوبة الإقصاء ضد البلد المعني بِالأمر، وذلك بِعدم السّماح له بِخوض المنافسات القارّية لِمدّة 5 سنوات متتالية، وفي جميع الأصناف ولدى الجنسَين.

وفي سياق ذي صلة، استعان اتحاد الكرة الأوغندي بِخبير دولي في مكافحة المُنشّطات، عقد محاضرة أمام لاعبي المنتخب المحلّي لِهذا البلد. تفاديا للوقوع في فخّ المحظورات خلال “شان” 2023 بِالجزائر.