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رياضة
الجزائر 2 - تونس 0

المنتخب المحلّي الجزائري بطلا للعرب

علي بهلولي
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المنتخب المحلّي الجزائري بطلا للعرب

أحرز المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم مساء السبت بِامتياز كأس العرب، إثر فوزه في المباراة النهائية على الفريق التونسي بِثنائية نظيفة بعد الوقت الإضافي.

واحتضنت مدينة الخور القطرية أطوار هذه المباراة الختامية، تحت إدارة حكم الساحة الألماني دانيال سيبرت.

وسجل هدفَي الجزائر كلّ من: صانع الألعاب أمير سعيود في الدقيقة الـ 99، ومتوسط الميدان ياسين براهيمي في الوقت بدل الضائع (120+5).

واعتمد الناخب الوطني الجزائري مجيد بوقرة في مواجهة تونس، على اللاعبين الأساسيين نفسهم الذين استهلّوا مواجهة قطر في نصف النهائي. بِاستثناء حسام الدين مريزيق الذي عوّض زميله متوسط الميدان زكريا دراوي.

ونجح التقني مجيد بوقرة في رسم خطة تكتيكية مثمرة، قاد بها المنتخب الوطني المحلّي الجزائري إلى إحراز كأس العرب.

وتفوّق محلّيو “الخضر” على نظرائهم التونسيين إلى حدّ كبير في هذا النهائي، وكان بِإمكان زملاء الطيّب مزياني إضافة أهداف أخرى، لولا التسرّع وقلّة التركيز.

وأصاب الناخب الوطني بوقرة لمّا منح الفرصة لِسعيود في منتصف الشوط الثاني، وردّ ابن قالمة الجميل بِهدف عالمي عند بداية الوقت الإضافي الأوّل. ثم استثمر زميله براهيمي في خُلُوِّ نصف الملعب من اللاعبين التونسيين، بعد أن صعدوا كلّهم إلى المرمى الجزائري بِمَن فيهم الحارس المعزّ حسن، على أمل معادلة الكفّة في الأنفاس الأخيرة من عمر المواجهة، وأضاف الهدف والثاني والتتويج للمنتخب المحلّي الجزائري.

وبات التقني مجيد بوقرة وتلاميذه وقد كسبوا التحدّي العربي في قطر، ودوّنوا أسماءهم بِأحرف من نور وذهب في سجّل منافسة كأس العرب. أسوة بِإنجاز جمال بلماضي و”محاربي الصحراء” بِمصر في صيف 2019.

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