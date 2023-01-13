انطلاقة مُوفّقة للمنتخب المحلّي

وفّق المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم سهرة الجمعة، في ضربة انطلاقة بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

وفاز محلّيو الجزائر على نظرائهم الليبيين بِنتيجة هدف دون مقابل، ضمن إطار مباراة افتتاح منافسة “شان” 2023، احتضنها ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

وشهدت المباراة حضور الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمان، والمسؤول الأوّل في الاتحاد الدولي لِكرة القدم جياني أنفونتينو، ونظيرَيه في الهيئتَين الإفريقية والجزائرية للعبة باتريس موتسيبي وجهيد زفيزف على التوالي، فضلا عن شخصيات أخرى من مجالات مُتباينة.

وأدار مباراة المنتخب المحلّي الجزائري ونظيره الليبي حكم الساحة الجنوب إفريقي توم أبونجيل، بِمساعدة زميلَين له من أنغولا وغانا.

وقبل انطلاق المواجهة، طلب المُنظِّمون من لاعبي المنتخبَين الوقوف دقيقة صمت، تعاطفا مع أسرة أسطورة الكرة البرازيلية “بيليه”، الذي فارق الحياةَ مُؤخّرا.

وتميّز الشوط الأوّل بِسيطرة رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة إلى حدّ ما، لكن بدا عليهم نوعا من الارتباك، بِسبب الطابع الذي يُغلّف المباراة، والضّغط النّفسي النّاجم عن خوضهم أوّل لقاء رسمي أمام جمهورهم الذي ملأ المدرّجات بِأكملها (شبابيك مغلقة/ 40 ألف متفرّج). بينما اعتمد المنافس الليبي على المُرتدّات، واستغلال هفوات زملاء متوسّط الميدان الجزائري أحمد قندوسي.

وفي الشوط الثاني، تحرّر لاعبو المنتخب المحلّي الجزائري نسبيا من العبءِ، واستفاد المهاجم أيمن محيوس من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 56، حوّلها إلى هدف، وأوّل توقيع في هذه البطولة.

وراحت النخبة الوطنية تُسيّر أطوار هذه المرحلة بِشيء من الأريحية، مُستفيدة من دعم معنوي قوّي للجمهور. وأهدرت فرصا سانحة لِحصد فوز بِأكثر من هدف.

وينبغي الإشادة أيضا بِعناصر المنتخب المحلّي الليبي الذين لم يتأثّروا سلبا بِالنتيجة، وحاولوا معادلة الكفّة بِلقطات تهديفية خطيرة على قلّتها، رغم عدم بلوغهم هذه الغاية.

ودون أدنى شكّ، ستمنح هذه المباراة للناخب الوطني مجيد بوقرة دروسا قيّمة، بِخصوص صعوبة المأمورية التي تنتظره لاعبيه في بقية المشوار، وضرورة إيجاد الحلول المُناسبة.

وعن الفوج الأوّل ذاته وبِالميدان نفسه، تتبارى إثيوبيا مع المنتخب المحلّي الموزمبيقي بعد ظهيرة هذا السبت.

وفي الجولة الثانية بِتاريخ الثلاثاء المقبل، يلعب زملاء زكريا دراوي مع نظرائهم من إثيوبيا، ويتبارى المنتخب المحلّي الليبي مع الموزمبيق.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف هذا الفوج للدور ربع النهائي من عمر منافسة “شان” 2023.

وتُجرى هذه البطولة القارّية بِالصّيغة التالية: ثلاث مجموعات تضمّ 4 منتخبات (مثل فوج الجزائر)، ومجموعتَين مُشكّلتَين من 3 منتخبات. وبعد الدور الأوّل، يتأهّل رائد ووصيف كلّ مجموعة تضمّ 4 منتخبات إلى ربع النهائي، فضلا عن مُتصدّرَي ترتيب الفوجَين المُشكّلَين من 3 منتخبات.