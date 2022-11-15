المنتخب المحلّي نسخة بوقرة انهزم مرّة واحدة فقط في 20 مباراة

لم ينهزم المنتخب الوطني المحلّي لِكرة القدم تحت إمرة التقني مجيد بوقرة سوى مرّة واحدة، بعد خوضه 20 مباراة دولية.

وتعاقد التقني مجيد بوقرة (40 سنة) مع الاتحاد الجزائري لِكرة القدم من أجل تدريب المنتخب الوطني المحلّي في عام 2020، لكنه لم يُباشر عمله حتى مطلع صيف 2021.

وجاءت حصيلة المنتخب المحلّي نسخة التقني بوقرة، على النّحو التالي:

– 6 مقابلات رسمية، و14 مباراة ودّية.

– 8 مقابلات بِالجزائر، و12 مباراة خارج الوطن.

– منافسو رجال بوقرة ينتمون إلى مناطق إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا.

– خاض المنتخب المحلّي بعض المقابلات مع فرق وطنية تنتمي إلى صنف الأكابر، مثل: زيلاندا الجديدة، وقطر، وسوريا، والسودان، ولبنان.

– حصد زملاء أحمد كندوسي 17 فوزًا، وتعادُلَين، وخسارة واحدة (1-2 أمام زيلاندا الجديدة، بِالإمارات).

– سجّل المنتخب الوطني المحلّي 43 هدفًا، وتلقّى 11 هدفًا.

– يتصدّر المهاجم محمد الأمين عمورة لائحة الهدّافين بِأربعة أهداف، لكنه لم يعد الآن محلّيا، بعد احترافه في نادي لوغانو السويسري.

– أمضى لاعب اتحاد العاصمة بلال بن حمودة (رحمه الله) ثنائية، رغم أنه كان ينشط في منصب متوسّط ميدان.

انتصار آخر

فاز المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم مساء الأحد بِهدف لِصفر، على فريق سوريا للأكابر.

ولُعبت هذه المباراة التحضيرية بِمدينة الشارقة الإماراتية، تحت إدارة تحكيم ينتمي إلى هذا البلد الخليجي.

وأمضى هدف “الخضر” للمحلّيين متوسط ميدان نادي شباب بلوزداد حسام الدين مريزيق في الدقيقة الـ 71، وبِتسديدة صاروخية من بعد حوالي 25 مترا.

ويستعدّ رجال مجيد بوقرة لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُبرمجة بِالجزائر ما بين جانفي وفيفري 2023.

وبِالمقابل، تنتظر منتخب سوريا للأكابر منافستَين في عام 2023: بطولة اتحاد غرب آسيا لِكرة القدم، نسخة الإمارات ما بين مارس وأفريل. وكأس أمم آسيا، طبعة قطر ما بين جوان وجويلية.

ويلعب المنتخب الوطني المحلّي مقابلتَين ودّيتَين أُخريَين بِالإمارات: أمام محليي سيراليون مساء الـ 19 من نوفمبر الحالي، وأكابر الكويت مساء الـ 25 من الشهر ذاته.

استدعاء بولبينة

رافق مهاجم نادي البارادو عادل بولبينة، الخميس، زملاءه من المنتخب الوطني المحلّي في سفرية الإمارات.

جاء ذلك بعد أن وجّه الناخب الوطني مجيد بوقرة الدّعوة إلى بولبينة في آخر لحظة.

وكان بوقرة كان أعلن في تاريخ سابق عن قائمة تضمّ 25 لاعبا محلّيا، خلت من اسم مهاجم البارادو.

وسبق لِعادل بولبينة (19 سنة) أن تقمّص ألوان المنتخب الوطني لِأصناف الأواسط والآمال والمحلّي.

ولعب عادل بولبينة في الموسم الحالي 5 مقابلات بِرسم منافسة البطولة الوطنية، من أصل 10 مواجهات لِنادي البارادو. يوجد بينها مواجهتان خاضهما أساسيا.

سيراليون ثالث مُنافس

كشف الناخب الوطني الجزائري مجيد بوقرة، الخميس، عن قائمة تضمّ 25 لاعبا يُعزّزون صفوف الفريق المحلّي.

ويخوض رجال بوقرة معسكرا إعداديا بِالإمارات العربية المتّحدة، ما بين الخميس والـ 26 من نوفمبر الحالي، تتخلّله 3 مقابلات تحضيرية، أمام كلّ من: أكابر سوريا، والمحلّي السيراليوني، وأكابر الكويت، في الـ 13 والـ 19 والـ 25 من نوفمبر الحالي تواليا.

وقال الاتحاد الجزائري لكرة القدم بِهذا الشّأن إن مواجهة سيراليون ما زالت لم تُرسّم بعد.

وجلب مجيد بوقرة لاعبين ينتمون إلى فرق شباب قسنطينة وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة ووفاق سطيف ومولودية الجزائر وشبيبة الساورة ونادي البارادو واتحاد خنشلة.

وتتوقّف عجلة البطولة الوطنية خلال معسكر محلّيي “الخضر”، أمّا المقابلات المُتبقّية من الجولة الـ 11 والمُبرمجة السبت المقبل، فتعني الأندية التي لا يُشارك لاعبوها في تربّص الإمارات.