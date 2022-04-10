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رياضة

المنتخب المحلّي يتعادل

علي بهلولي
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المنتخب المحلّي يتعادل

تعادل المنتخب الوطني المحلّي لِكرة القدم سهرة الأحد سلبا، مع نظيره وضيفه الفريق الطوغولي.

واحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة أطوار هذه المباراة الودّية، تحت إدارة طاقم جزائري يقوده حكم الساحة يوسف قموح.

وكان زملاء المدافع والقائد شعيب كداد قد فازوا في اللّقاء الودّي الأوّل على المنافس ذاته، بِهدف لِصفر.

وتستعدّ الجزائر لِاحتضان بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، ما بين الـ 8 والـ 31 من جانفي 2023، وحينها يُشارك تلاميذ الناخب الوطني مجيد بوقرة دون خوض التصفيات.

وتسحب “الكاف” في الـ 28 من أفريل الحالي قرعة تصفيات “شان” الجزائر 2023، وسيكون المنتخب المحلّي الطوغولي معنيا بِهذا الأمر، انطلاقا من جويلية المقبل.

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