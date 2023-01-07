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رياضة

المنتخب المحلّي يتعادل في افتتاحية ملعب براقي

علي بهلولي
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المنتخب المحلّي يتعادل في افتتاحية ملعب براقي
ح.م
لاعبو المنتخب المحلّي قبيل انطلاق ودّية غانا.

احتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي مساء السبت أوّل مباراة، في تاريخ هذه المنشأة الرياضية العاصمية الفخمة والعصرية.

وتعادل المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم سلبا مع نظيره الغاني، في مباراة تحضيرية.

وتنتظر رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة سهرة الجمعة المقبلة، مباراة كبيرة أمام نظرائهم من ليبيا بِملعب براقي. ضمن إطار افتتاحية بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، في فوج يضمّ أيضا فريقَي إثيوبيا والموزمبيق. بينما تستهلّ غانا المنافسة القارّية بعد يومَين منذ ذلك بِميدان “محمد حملاوي” بِقسنطينة، لمّا تُواجه منتخب مدغشقر. في مجموعة تضمّ أيضا السودان والمغرب.

وتُظهر اللائحتان المدرجتان أدناه الأولى التشكيل الأساسي للمنتخب المحلّي الجزائري أمام غانا، والأخيرة زملاءهم الاحتياطيين.

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