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رياضة

المنتخب المحلّي يتعادل

علي بهلولي
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المنتخب المحلّي يتعادل
ح.م
لقطة من مباراة المنتخب الوطني المحلّي ونظيره الموريتاني.

تعادل المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم مع نظيره الموريتاني بِنتيجة سلبية، مساء الأربعاء.

واحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار هذه المباراة التحضيرية.

ويخوض رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة مباراة ودّية أخرى مساء السبت المقبل وبِالميدان ذاته، لكن أمام نظرائهم من السنيغال.

وتستعدّ منتخبات الجزائر وموريتانيا والسنيغال لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، المُقرّر تنظيمها بِأرض الوطن ما بين الـ 13 من جانفي والـ 4 من فيفري 2023.

ومن جهة أخرى، استعاد ملعب عنابة أجواء المنافسات، بعد أن أُغلقت هذه المنشأة الرياضية في مارس الماضي للترميم. الميدان ذاته سيكون أحد مسارح “شان” 2023، رفقة ملاعب براقي ووهران وقسنطينة.

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