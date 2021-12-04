المنتخب المحلّي يضع قدما في ربع النهائي

الجزائر 2 - لبنان 0

وضع المنتخب الوطني المحلّي عصر السبت، قدما في الدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس العرب، نسخة قطر 2021.

وأضاف محلّيو “الخضر” فوزا آخر بِانتصارهم على منتخب لبنان بِنتيجة هدفَين لِصفر، ضمن إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة كأس العرب.

واحتضن ملعب مدينة الوكرة القطرية أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة البولوني سيمون مارتشينياك.

وسجّل ثنائية الجزائر كلّ من: متوسط الميدان ياسين براهيمي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 69، والمهاجم البديل الطيب مزياني في الوقت بدل الضّائع (90+3).

ووظّف الناخب الوطني مجيد بوقرة 4 لاعبين جدد أساسيين في مواجهة لبنان، وهم: حارس المرمى مصطفى زغبة والمدافعَين مهدي تاهرت ومحمد الأمين توغاي ومتوسط الميدان الهجومي يوسف بلايلي. تعويضا لِرايس وهاب مبولحي وجمال بلعمري وعبد القادر بدران وأمير سعيود.

واصطدم زملاء القائد ياسين براهيمي بِمنافس لبناني أكثر تنظيما وطموحا، مقارنة بِمنتخب السودان في الجولة الأولى.

وأهدر محلّيو “الخضر” عدّة فرص سانحة للتهديف، بِسبب التسرّع وقلّة التركيز وأيضا الاستهتار.

وطرد الحكم البولوني متوسط الميدان الجزائري حسام الدين مريزيق في الدقيقة الـ 78، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين. والمدافع اللبناني قاسم الزين في الدقيقة الـ 83، للسبب ذاته.

وبات المنتخب الوطني المحلّي بعد هذا الانتصار الثاني، وقد خطا خطوة عملاقة نحو الدور ربع النهائي، نظير إقصاء الفريق اللبناني.

وعن الفوج الرّابع ذاته، يتبارى منتخب مصر مع منافسه السوداني مساء السبت.

وقبل ذلك، تشكّل جدول الترتيب بِصفة مُؤقّتة على النّحو التالي:

1- الجزائر 6ن

2- مصر 3ن (ناقص مباراة)

3- السودان 0ن (ناقص مباراة)

4- لبنان 0ن

وخلال الجولة الثالثة والأخيرة المُقرّر تنظيمها مساء الثلاثاء المقبل، يلعب أشبال بوقرة مع نظرائهم من مصر. وتتبارى لبنان مع منتخب السودان.

وبعد تنظيم الجولة الثالثة وإسدال ستار مرحلة المجموعات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ربع نهائي منافسة كأس العرب.