المنتخب المحلّي يواجه نظيره الفلسطيني وديا يومي 6 و13 أكتوبر في عنابة

تحضيرًا للبطولة العربية في قطر نهاية العام

يواجه المنتخب الوطني المحلّي رسمياً، نظيره الفلسطيني وديًا في مناسبتين يومي 9 و13 أكتوبر المقبل، على ملعب 19 ماي 1956 في عنابة، التي ستحتضن تربّص المنتخب في الفترة ما بين 6 إلى 15 من الشهر الداخل، والتي تصادفُ فترة التوقّف الدولي، الذي يتزامن مع مواجهتي المنتخب الأوّل لحساب الجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات كأس العالم 2026..

وهو الأمر الذي جعل مدرّب المنتخب المحلّي مجيد بوقرة يُقرّر نقل التربّص إلى عنابة، على اعتبار أنّ مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى سيكون تحت تصرف زملاء القائد رياض محرز، إضافة إلى كون مدينة وهران ستحتضن بعد 15 يومًا تربّص منتخب الصومال الذي سيواجه “الخضر” ومنتخب الموزمبيق على ملعب “ميلود هدفي” يومي 6 و13 أكتوبر على التوالي.

ومعلوم أنّ المنتخب الوطني المحلّي سيدخل في الفترة المقبلة مرحلة مهمّة قبيل خوض غمار البطولة العربية في الفترة ما بين الفاتح إلى 18 ديسمبر في قطر، يتوجّب فيها على “الماجيك” تحديد معالم التعداد الذي سيعتمد عليه في العرس العربي المقبل بهدف الحفاظ على التاج المحصل عليه قبل أربع سنوات، خصوصا عقب الإخفاق القاري “المفاجئ” قبل شهر في البطولة الإفريقية، وهو الأمر الذي سيدفع ببوقرة لمراجعة حساباته لدخول البطولة العربية التي سيواجه فيها منتخبات العراق والمتأهل في مباراة السد بين البحرين وجيبوتي وكذا الفائز في لقاء لبنان ضدّ السودان لحساب المجموعة الرابعة.