المنتخب المحلّي يُنهي الشوط الأوّل بِالتعادل

انتهت منذ قليل فعّاليات الشوط الأوّل من عمر مباراة المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم ومنافسه الإثيوبي.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المواجهة، بِرسم الجولة الثانية وقبل الأخيرة من دور المجموعات، لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023.

وأدار اللّقاءَ حكمُ الساحة الغابوني بيير غيسلان أتشو، بِمساعدة زميلَين له أحدهما من البلد ذاته والآخر من ساوتومي وبرانسيب.

واعتمد الناخب الوطني الجزائري مجيد بوقرة بِنسبة كبيرة على لاعبي لقاء الجولة الأولى أمام ليبيا، إيمانا منه بِأنهم الأنسب لِحصد انتصار آخر.

وأحكم زملاء المهاجم عبد الرحمان مزيان قبضتهم على مجريات اللّعب، لكن كلّ غاراتهم التهديفية باءت بِالفشل، وعجزوا عن فكّ شيفرة هزّ الشباك الإثيوبية.

وبِالمُقابل، اكتفى الإثيوبيون بِخطّة دفاعية لا تحتاج إلى إثبات، ووفّقوا في تشتيت خطورة هجمات المحلّيين. حتى انتهى الشوط الأوّل بِنتيجة التعادل السّلبي.