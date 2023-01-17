-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

المنتخب المحلّي يُنهي الشوط الأوّل بِالتعادل

علي بهلولي
  • 131
  • 0
المنتخب المحلّي يُنهي الشوط الأوّل بِالتعادل
ح.م
لاعبو المنتخب المحلّي قبيل انطلاق مواجهة إثيوبيا.

انتهت منذ قليل فعّاليات الشوط الأوّل من عمر مباراة المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم ومنافسه الإثيوبي.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المواجهة، بِرسم الجولة الثانية وقبل الأخيرة من دور المجموعات، لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023.

وأدار اللّقاءَ حكمُ الساحة الغابوني بيير غيسلان أتشو، بِمساعدة زميلَين له أحدهما من البلد ذاته والآخر من ساوتومي وبرانسيب.

واعتمد الناخب الوطني الجزائري مجيد بوقرة بِنسبة كبيرة على لاعبي لقاء الجولة الأولى أمام ليبيا، إيمانا منه بِأنهم الأنسب لِحصد انتصار آخر.

وأحكم زملاء المهاجم عبد الرحمان مزيان قبضتهم على مجريات اللّعب، لكن كلّ غاراتهم التهديفية باءت بِالفشل، وعجزوا عن فكّ شيفرة هزّ الشباك الإثيوبية.

وبِالمُقابل، اكتفى الإثيوبيون بِخطّة دفاعية لا تحتاج إلى إثبات، ووفّقوا في تشتيت خطورة هجمات المحلّيين. حتى انتهى الشوط الأوّل بِنتيجة التعادل السّلبي.

مقالات ذات صلة
هكذا كانت الأجواء في ملعب حملاوي في مواجهة غانا لمدغشقر

هكذا كانت الأجواء في ملعب حملاوي في مواجهة غانا لمدغشقر

معلق مغربي في “بين سبورت” يتحوّل إلى ناطق باسم المخزن

معلق مغربي في “بين سبورت” يتحوّل إلى ناطق باسم المخزن

وهران تستعيد الفرجة والمتعة بمناسبة “الشان”

وهران تستعيد الفرجة والمتعة بمناسبة “الشان”

فضيحة لوغريت الجنسية على مكتب المدعي العام بباريس

فضيحة لوغريت الجنسية على مكتب المدعي العام بباريس

وضعية عيادة المنتخب المحلّي قبيل مواجهة إثيوبيا

وضعية عيادة المنتخب المحلّي قبيل مواجهة إثيوبيا

هل بعثت طبعة الجزائر الروح في بطولة الشان؟

هل بعثت طبعة الجزائر الروح في بطولة الشان؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد