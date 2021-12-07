المنتخب المحلّي يُنهي دور المجموعات بِتعادل

أنهى المنتخب الوطني المحلّي سهرة الثلاثاء، دور المجموعات لِمنافسة كأس العرب، بِنتيجة التعادل هدف لِمثله مع منتخب مصر.

واحتضنت مدينة الوكرة القطرية أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة كأس العرب 2021. تحت إدارة حكم الساحة الأرجنتيني فاكوندو تيو.

وبادر تلاميذ الناخب الوطني مجيد بوقرة إلى التسجيل في الدقيقة الـ 19، بِواسطة المدافع محمود الأمين توغاي.

وأحكم محلّيو “الخضر” قبضتهم على مجريات اللعب في الشوط الأوّل، وكان بِإمكانهم تسجيل هدف آخر أو هدفَين.

وفي الشوط الثاني تراجع أداء زملاء القائد ياسين براهيمي، واستفاق المصريون وتمكّنوا من معادلة الكفّة بِهدف التعادل من ركلة جزاء.

وطرد الحكم المهاجم ياسين تيتراوي في الوقت بدل الضّائع (90+6).

وظهر حكم الساحة الأرجنتيني وكأنّه حديث العهد بِالمنافسات الدولية، وقد تميّز بِالتردّد والمجاملة، كما أعلن عن ركلة جزاء مُثيرة للجدل ضد المنتخب الوطني المحلّي.

وفي لقاء آخر عن الفوج الرابع ذاته لُعب أيضا سهرة الثلاثاء، فازت لبنان على منتخب السودان بِنتيجة هدف لِصفر.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية، على النّحو التالي:

1- مصر 7ن

2- الجزائر 7ن

3- لبنان 3ن

4- السودان 0ن

واللافت أن منتخب مصر تصدّر اللائحة بِمقياس “الانضباط”، حيث منح الحكم 3 بطاقات صفراء وواحدة حمراء للمنتخب الوطني المحلي، نظير 3 إنذارات للمنافس.

وقبل مقياس “الانضباط”، تعادلت الجزائر ومصر من حيث رصيد النقاط (7)، وفارق الأهداف (+6)، وأحسن هجوم (7 أهداف).