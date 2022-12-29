المنتخب المحلّي يُواجه غانا

يتبارى المنتخب المحلّي الجزائري مع نظيره الغاني ودّيا، في السابع من جانفي المقبل.

وما زال الاتحاد الجزائري لِكرة القدم لم يستقرّ بعد على اسم ملعب هذه المواجهة، يقول رشيد أوكالي رئيس لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، في مؤتمر صحفي نشّطه، الخميس.

ويحلّ المنتخب المحلّي الغاني بِالجزائر الثلاثاء المقبل، قادما من مصر حيث أجرى هناك معسكرا إعداديا.

وستكون هذه المباراة آخر اختبار للمنتخبَين، قبيل انطلاق بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين 2023 بِالجزائر.

ويلعب المنتخب المحلّي في منافسة “الشان” التي تنطلق بِتاريخ الـ 13 من جانفي المقبل، رفقة ليبيا وإثيوبيا والموزمبيق، بينما تخوض غانا هذه البطولة إلى جانب فرق السودان ومدغشقر والمغرب.