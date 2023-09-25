المنتخب المصري يعلن قائمة المحترفين لوديتي زامبيا والجزائر

أعلن الطاقم الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين تحسبا لوديتي زامبيا والجزائر.

وتضم القائمة الأولية للمحترفين المعنيين بتربص شهر أكتوبر، 11 لاعبا، يتقدمهم نجم ليفربول محمد صلاح.

وشهدت القائمة عودة أحمد حسن كوكا ومحمد النني، بالإضافة إلى محمود حسن “تريزيغيه” الذي غاب عن قائمة تربص سبتمبر بسبب الإصابة أيضا.

🔴📋 | منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين الأولية لمباراتي زامبيا و الجزائر 🇪🇬 أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين وتضم ١١ لاعباً، لمعسكر شهر أكتوبر المقرر انطلاقه في الفترة من ٩ – ١٧ ، و يتخلله مباراتين… pic.twitter.com/mCaWpeAfbk — EFA.eg (@EFA) September 25, 2023



كما يتواجد في القائمة كل من طارق حامد، مصطفى محمد، عمر مرموش، حمدي فتحي، محمد شريف، سام مرسي، أحمد حمدي.

ويجري المنتخب المصري تربصه بالإمارات في الفترة من 9 إلى أكتوبر17، ويتخلله مباراتين وديتين أمام زامبيا ثم الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر.