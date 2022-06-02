المنتخب المغربي يسقط بثلاثية في وديّة الولايات المتحدة

خسر منتخب المغرب لكرة القدم مساء الأربعاء، مقابلته الوديّة الأولى تحسّبا لمونديال 2022 بقطر. بنتيجة 3 أهداف مقابل لاشي، أمام منتخب الولايات المتحدة.

وتشارك الولايات المتحدة في مونديال قطر، في مجموعة تضمّ إنجلترا، وإيران، إلى جانب الفائز بمقابلة أوكرانيا وويلز.

أما المنتخب المغربي فسينافس في المجموعة الرابعة، مع منتخبات كرواتيا وصيفة نسخة 2018، وبلجيكا صاحبة المركز الثالث، وكندا.

وافتتح براندن آرونسون لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي، عدّاد الأهداف في شباك المغرب، قبل أن يضيف تيموتي وياه نجل جورج وياه الليبيري الهدف الثاني.

أما الهدف الثالث، فقد سجّله حجي رايت لاعب أنطالياسبور التركي، التي يخوض مباراته الأولى مع المنتخب الأمريكي.