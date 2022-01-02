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رياضة

المنتخب المغربي يطير إلى الكاميرون تحسبا لـ”الكان”

سليم.ع
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المنتخب المغربي يطير إلى الكاميرون تحسبا لـ”الكان”
ح.م

غادرت بعثة المنتخب المغربي، باتجاه الكاميرون على متن طائرة خاصة، تحسبا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في الفترة ما بين 9 جانفي و6 فيفري .

وخاض المنتخب المغربي السبت آخر حصة تدريبية في المغرب، على أن يكمل تحضيراته في الكاميرون.

وسيواجه المنتخب المغربي، منتخب بوركينافاسو وديا الخميس المقبل، بالكاميرون، قبل دخول الدور الأول من كأس أمم إفريقيا.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات غانا وجزر القمر والغابون، حيث سيستهل المنافسة بمواجهة غانا يوم 10 جانفي، قبل أن يخوض المباراة الثانية أمام جزر القمر في 14 جانفي، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الغابون يوم 18 جانفي الجاري.

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