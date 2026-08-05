المنتخب النسوي الجزائري مرشح لتجاوز كوت ديفوار في ربع النهائي

بنجمات يلعبن في إنجلترا وفرنسا وتركيا

سيواجه، سهرة السبت، المنتخب النسوي الجزائري، نساء كوت ديفوار، القويات، متسيدات فوجهن الذي ضم البطل جنوب إفريقيا وحتى منتخب زامبيا، في ربع نهائي “الكان”، تحت قيادة المغترب فريد بن ستيتي، وقدم إلى حد الآن المنتخب النسوي الجزائري في البطولة الإفريقية المقامة في بلاد مراكش، مستويات مقبولة إلى جيدة، بالرغم من سقوطهن أمام المنتخب المضيف للبطولة، بهدف من كرة ثابتة في أنفاس المباراة الأخيرة.

وكل عارف بالكرة المستديرة، لا يرى بلوغ الدور ربع النهائي، هدفا لفريق بهذا المستوى، الذي من المفروض أن يلعب من أجل اللقب، وفي المباراة الوحيدة التي خسرها كان بإمكانه الفوز بها، والفريق بلغ ربع النهائي من أربعة أهداف وست نقاط، ولم يتلق سوى هدف واحد.

يعتبر فريد بن ستيتي، البالغ من العمر 59 سنة، من اللاعبين المحترفين في فرنسا، قبل أن يحصل على مقاليد تدريب منتخب ظل يشارك من أجل المشاركة، وهو الآن يشارك من أجل انتزاع اللقب، ومن حقه ذلك بلاعبات منهن من يلعبن لمارسيليا وويست هام الإنجليزي.

تحرس مرمى الخضر النسوي الحارسة كلوي نقازي صاحبة الـ30 سنة، وهي حارسة عرين مونبيلييه، وأروع لاعبة نجدها في الدفاع وهي إيناس بلوم 25 سنة، التي تعتبر قلب دفاع المطارق ويست هام، وتقف إلى جانبها لاعبة مارسيليا غزلان خزامي 24 سنة، إضافة إلى صاحبة الخبرة صونيا قلاتي لاعبة لانس، 34 سنة، التي تلعب دور مدربة على الميدان.

وتبقى زينة لاعبات خط الوسط، مارين دافور، الناشطة مع بريستول الإنجليزي. وبالعودة إلى مباريات دور المجموعات الثلاث، فإن الملاحظة هي قوة دفاع الخضر الذي لم يتلق سوى هدف واحد من كرة ثابتة.

في الهجوم، اعتمد المدرب على لاعبات من المدرسة الفرنسية فقط، منهن إيناس بوطالب 27 سنة لاعبة أوكسير، وميليسا بتحي، الناشطة مع نانت وهي في العشرين ربيعا، كما هي حال مورغان، المنتظرة في ربع النهائي، لتقدم نفسها كقوة هجومية، توصل الخضر إلى المربع الذهبي.

في زمن المدربة فرتول، كان تعداد الخضر يتركز على اللاعبات المحليات في الغالب، مع تطعيم بلاعبات قادمات من أوربا، بل من فرنسا، ولكن المدرب بن ستيتي قلب المعادلة، رأسا على عقب، بجعل التشكيلة الأساسية كلها من المحترفات ليس من فرنسا فقط بل أيضا من إنجلترا والسعودية في صورة إيمان بوساحة، وتركيا مع فريق أنطاليا في صورة أورلييا علواش.

لوحظ على اللاعبات الجزائريات في دور المجموعات الكثير من الإرادة وحب الانتصار، كما تفوقن على منافساتهن بالمهارة والفرديات، ومع مباراتين قبل خوض “الكان” أمام زامبيا والمباريات الثلاث الأخيرة، يمكن أن يكنّ قد وصلن إلى الانسجام المطلوب وتحقيق لعب جماعي يجعلهن من المرشحات للتتويج باللقب القاري.