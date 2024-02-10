المنتخب النسوي لأقل من 17 سنة يتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال
تأهل المنتخب الجزائري النسوي لأقل من 17 سنة، إلى الدور الثالث والأخير من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2024 .
واقتطع المنتخب الجزائري تأشيرة التأهل بعد فوزه في مباراة الإياب على بنين بركلات الترجيح 8-7، عقب التعادل 2-2 في نهاية الوقت الأصلي.
و انتهت مباراة الذهاب في كوتونو بهزيمة المنتخب الجزائري بنتيجة 2-0.
وسجل أهداف المنتخب الجزائري في مباراة الإياب التي جرت بملعب 5 جويلية، نورة آيت القاضي في الدقيقة 64 ورابحي زازا في الدقيقة 74.