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المنتخب النسوي يشرع في التحضير لمواجهة الأردن

الشروق أونلاين
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المنتخب النسوي يشرع في التحضير لمواجهة الأردن

أجرى المنتخب الوطني للسيدات أول حصة تدريبية له في القاهرة، وهذا استعدادا لمواجهة منتخب الأردن.
وخاض المنتخب النسوي حصته الأولى أمسية الأحد بتعداد مكتمل، فيما خاضت اللاعبات المصابات حصة تدريبية بالقاعة، ومن المنتظر اكتمال المجموعة بالتحاق لاعبة نادي فلوري الفرنسي، لينا شعبان.
وتجري سيدات “الخضر” الاثنين، ثاني حصة تدريبية، منذ وصولهم عصر الأحد، إلى القاهرة، وبرمجت الحصة بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.
وتنطلق منافسة كأس العرب للسيدات، الثلاثاء، بمباراة افتتاحية تجمع بين منتخب البلد المنظم مصر ومنتخب السودان، بالإضافة إلى مواجهة ثانية يواجه فيها منتخب تونس نظيره اللبناني.
ويستهل المنتخب الجزائري للسيدات مشواره الأربعاء، بمواجهة الأردن في ملعب الشرطة بداية من الثامنة ليلا، ويواجه السبت المقبل، منتخب فلسطين في المباراة الثانية.

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