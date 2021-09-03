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رياضة

المنتخب النسوي يفشل في بلوغ النهائي العربي

علي بهلولي
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المنتخب النسوي يفشل في بلوغ النهائي العربي

فشل المنتخب الوطني النسوي لِكرة القدم سهرة الجمعة، في بلوغ نهائي كأس العرب لِهذه الفئة.

وتُجرى هذه المنافسة الكروية الإقليمية لِفئة الإناث بِالعاصمة المصرية القاهرة، منذ الـ 24 من أوت الماضي.

وخسرت إناث “الخضر” أمام تونس بِواقع ركلات الترجيح (3-4)، بعد انتهاء المباراة بِنتيجة (2-2)، لِحساب نصف نهائي كأس العرب لِهذه الفئة.

وفي المباراة الأولى لِمحطّة نصف النهائي، خسر منتخب مصر للإناث بِنتيجة (2-5) أمام نظيره الأردني.

وعليه، ستكتفي تلميذات الناخبة الوطنية راضية فرتول، بِخوض المباراة الترتيبية أمام المنتخب المصري للإناث، الإثنين المقبل. بينما تلعب تونس المباراة النهائية مع الأردن، في اليوم ذاته.

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