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رياضة

المنتخب الوطني داخل القاعة يخوض أول تدريباته بالسعودية تحسبا لكأس العرب

عمر سلامي
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المنتخب الوطني داخل القاعة يخوض أول تدريباته بالسعودية تحسبا لكأس العرب
ح.م
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة

وصل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، إلى السعودية، تحسبا للمشاركة في كأس العرب.

وحط المنتخب الجزائري الرحال بمدينة جدة، صباح الأحد، في حدود الساعة الواحدة، قبل أن يتجه إلى فندق سينترو سلامة، الذي سيقيم فيه خلال بطولة كأس العرب التي ستنطلق هذا الثلاثاء، وتدوم إلى غاية 16 جوان الجاري.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن أشبال المدرب نور الدين بن عمروش، خاضوا صبيحة الأحد، أول حصة تدريبية لهم بالسعودية، في القاعة المتعددة الرياضات لنادي اتحاد جدة.

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