المنتخب الوطني سيتأهل ويذهب بعيدا في كأس العالم

حسام غشة نجم أنطاليا سبور التركي:

أبدى الدولي الجزائري حسام غشة، نجم نادي أنطاليا سبور التركي، تفاؤله بقدرة زملائه في المنتخب الوطني على تجاوز عقبة الكاميرون في المواجهة المزدوجة الفاصلة، وتحقيق التأهل إلى كاس العالم 2022 بقطر.

وقال غشة في الحوار الذي خص به موقع “العين الإماراتية”: “رغم النكسة التي عرفها المنتخب الوطني خلال “الكان” وخروجه من الدور الأول، فإنني متفائل بالعودة السريعة للخضر إلى المستوى المعتاد بسبب المستوى الكبير للاعبين، الذين يتمتعون بالخبرة والجودة الكافيتين، بقيادة مدرب صارم وذي خبرة”.

وإضافة إلى تفاؤله بتأهل المنتخب الوطني إلى المونديال، توقّع غشّة أن تكون مشاركة الخضر في النهائيات القادمة مذهلة من خلال الذهاب بعيدا مؤكدا: “لدينا لاعبون من الطراز العالمي، معهم نأمل أن نذهب بعيداً في كأس العالم، ويجب على الجميع التركيز على المهمة وسنرى أداءً مشرفًا للغاية”.

من جهة أخرى، وبخصوص إمكانية استدعائه لمنتخب الجزائر من المدرب جمال بلماضي قال المهاجم السابق لوفاق سطيف: “أتمنى ذلك حقًا، وحلمي أن أمثل منتخب بلادي في البطولات الدولية، فهو حلم كل شاب جزائري أن يحمل علم بلاده”.

إلى ذلك أضاف نجم منتخب المحليين: “سبق لي المشاركة مع المنتخب الوطني بقيادة مجيد بوقرة، وكانت تجربة رائعة، وسأعمل على بذل أقصى جهد حتى يتم استدعائي من جديد بإذن الله”.

وعن سر نجاحه وتألقه مع فريقه في الدوري التركي قال حسام: “سر النجاح والتكيف هو العمل الجاد والاجتهاد والصبر، لقد تعلمنا ذلك من اللاعبين الأكثر خبرة، وهذا هو سر التألق”.

في ذات السياق، أثنى غشة على مكانة مواطنه سفيان فيغولي في تشكيلة غلطة سراي والدوري التركي، متمنيا اللعب بجانبه: “كل اللاعبين نجوم وأريد أن ألعب إلى جانبهم، لكنني لدي علاقة خاصة مع سفيان فيغولي زميلي هنا في الدوري التركي، حيث ساعدني على التكيف، وهو شخص محترف للغاية” قال غشة.

وبخصوص مستقبله أوضح نجم أنطاليا سبور أنه يترك الباب مفتوحا على جميع الاحتمالات: “مازلت مرتبط بعقد مع فريقي أنطاليا سبور، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن، وأنا كلاعب محترف أدرس جميع العروض التي تقدم لي، والدوري الإماراتي يشهد تطورا كبيرا يغري أي لاعب بالانضمام إليه”.