المنتخب الوطني سيتعرف الثلاثاء على منافسيه في تصفيات “كان 2023”

عملية القرعة ستجرى بالعاصمة جوهانسبورغ

سيتعرف المنتخب الوطني لكرة القدم على منافسيه في تصفيات كأس إفريقيا 2023، الثلاثاء، على هامش عملية القرعة المقرر إقامتها بجوهانسبورغ، عاصمة جنوب إفريقيا، بداية من الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الجزائر، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، وسط حضور العديد من الشخصيات الرياضية وممثلي المنتخبات الـ48 المعنيين بالمشاركة في هذه التصفيات.

وستقام الطبعة الرابعة والثلاثون من “الكان” بكوت ديفوار، في الفترة الممتدة ما بين 14 جوان و14 جويلية من السنة الجديدة، حيث خصصت لهذا الموعد 6 ملاعب وهي إيبمبي، فليكس هوفوات بواني، بواكي، ياموسوكرو وسان بيدرو.

وأصدر “الكاف” بيانا عبر موقعه الرسمي قال فيه إنه “سيكون كل من الجنوب إفريقي لوكاس راديبي والإيفواري سالومون كالو، الفائزان السابقان بـ”الكان”، كمساعدين في قرعة نسخة 2023”. ويلاحق المنتخب الوطني حلم التتويج بكأس إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه سابقا بنسختي 1990 التي أقيمت بالجزائر و2019 بمصر.

هذه هي المجموعة الأسهل والأصعب لـ”الخضر”

وكان أشبال المدرب جمال بلماضي قد فشلوا في تجاوز عقبة الدور الأول في النسخة الأخيرة من المسابقة القارية بالكاميرون التي توج بلقبها منتخب السنغال، وهذا بعد تعادل أمام سيراليون وانهزاميين أمام كل من غينيا الاستوائية وكوت ديفوار.

وسيتواجد المنتخب الوطني في التصنيف الأول خلال قرعة كأس إفريقيا 2023، بجانب منتخبات كوت ديفوار، ومصر، وتونس، والسنغال، ونيجيريا، ومالي، وغانا، فضلا عن بوركينا فاسو، والمغرب، والكونغو الديمقراطية، والكاميرون.

وجاء تصنيف باقي المستويات كما يلي:

التصنيف الثاني: جنوب أفريقيا وجزر الرأس الأخضر وغينيا والغابون وبنين وأوغندا وزامبيا والكونغو برازفيل وغينيا الاستوائية ومدغشقر وكينيا وسيراليون.

التصنيف الثالث: ناميبيا وموريتانيا وغينيا بيساو والنيجر وليبيا وموزمبيق ومالاوي وتوغو وزيمبابوي وغامبيا وأنغولا وجزر القمر.

التصنيف الرابع: تنزانيا وأفريقيا الوسطى والسودان ورواندا وبوروندى وإثيوبيا وإسواتيني وليسوتو وبوتسوانا وليبيريا والسوادن وساو تومي.

وبالنظر إلى تصنيف “الفيفا” وتاريخ المنتخبات في المستويات 2 و3 و4، يمكن التوصل للمجموعة التي يرجح أنها قد تكون الأسهل للمنتخب الوطني، التي تضم كلا من: أوغندا، وموريتانيا، وساو تومي.

أما بالنسبة للمجموعة الأصعب، فإن أعلى منتخبات المستويات 2 و3 و4 في تصنيف “الفيفا”، وأكثرها خبرة، هي جنوب أفريقيا، وغامبيا، وإثيوبيا.

وسيشارك في القرعة 48 منتخبا سيقع توزيعها على 12 مجموعة، على أن يترشح صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا، باستثناء المجموعة الأولى التي سيترشح عنها منتخب كوت ديفوار، مستضيف الدورة، بجانب منتخب آخر، كما أشار “الكاف” إلى أن عقوبة الإيقاف الموقعة على كينيا وزيمبابوي إذا لم تنته قبل أسبوعين من انطلاق التصفيات يعتبر المنتخبين منسحبين وتصبح مجموعة كل منهما 3 فرق فقط، مؤكدا أنه لن يتم وضع كينيا وزيمبابوي في مجموعة واحدة لتجنب وجود فريقين فقط بالمجموعة إذا استمرت عقوبة الإيقاف على المنتخبين.

هذا هو موعد إجراء الجولات الست من التصفيات وحددت الهيئة القارية الكروية رزنامة الجولات الست للتصفيات لتحديد المنتخبات الـ24 التي ستشارك في المرحلة النهائية للمنافسة في كوت ديفوار.

وكان من المقرر أن تجري الجولات الأربع الأولى خلال شهر جوان (الـ30 ماي – الـ14 جوان)، لكنها أجلت في نهاية الأمر خلال تواريخ “الفيفا”، حيث تم الإبقاء على الجولتين الأوليين للتصفيات في الموعد الذي حددته سابقا “الكاف”، أي في شهر جوان من أجل تمكين المنتخبات الإفريقية الخمس المتأهلة لمونديال-2022 بقطر بتنظيم مباريات ودية تحضيرية.

أما الجولتان الثالثة والرابعة فقد تم تأجيلهما إلى تاريخ الفيفا لشهر سبتمبر (الـ19 – الـ27 سبتمبر)، على أن تدور الجولتان الخامسة والسادسة خلال النافذة الدولية لشهر مارس 2023 (20-28 مارس).