المنتخب الوطني سيدات يشرع في التحضير لمباراة جنوب إفريقيا

خاض المنتخب الوطني للسيدات، بقيادة المدربة راضية فرتول أمسية الاثنين، أول حصة تدريبية تحضيرا لمباراة الذهاب أمام جنوب إفريقيا..

وجرت الحصة التدريبية الأولى بحضور كامل التعداد، باستثناء اللاعبتين أرميل خلاص وإيناس بوطالب، ومن المنتظر مشاركتهما في الحصة التدريبية الثانية المبرمجة الثلاثاء.

ويتنقل منتخب السيدات صبيحة الأربعاء إلى جوهانسبوغ، تحسبا لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا، في مباراة الذهاب المبرمجة الجمعة المقبل.

وتلعب مباراة الإياب في الجزائر يوم 23 فيفري الجاري، في ملعب بولوغين بالعاصمة، بداية من الساعة السادسة مساء.

وتدخل المواجهة المزدوجة لسيدات “الخضر”، أمام جنوب إفريقيا، في إطار الدور التصفوي الأخير المؤهل لكأس أمم إفريقيا 2022 بالمغرب.