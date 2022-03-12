المنتخب الوطني سيُواجه منافسا إفريقيا في سهرة رمضانية

يخوض المنتخب الوطني المحلّي مقابلتَين ودّيتَين في سهرة رمضانية، بِتاريخ الـ 7 والـ 10 من أفريل المقبل.

وسيكون ملعبا “5 جويلية 1962″ بِالعاصمة و”مصطفى شاكر” بِالبليدة مسرحَين، لِهاتَين المقابلتَين التحضيريتَين، المُبرمجتَين على الساعة العاشرة ليلا.

وينتمي المنافس إلى القارّة السّمراء، كما جاء في بيان نشره الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السبت. الذي أضاف أن هيئته مازالت لم تستقرّ بعد على اسم الفريق الإفريقي الذي يُواجه محلّيي “الخضر” (المفاوضات جارية)، كما تركت الإنطباع بِأن المقابلتَين ستُلعبان أمام منافس واحد.

ويدخل المنتخب الوطني المحلّي في تربّض مغلق تحت إشراف التقني مجيد بوقرة، يُجرى بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، ما ين الـ 4 والـ 10 من أفريل المقبل.

ولم يلعب المنتخب الوطني المحلّي أيّ لقاء، منذ تتوجيه بِكأس العرب بِقطر في منتصف ديسمبر الماضي.

ويستعدّ تلاميذ مجيد بوقرة للبطولة الإفريقية للاعبين المحلّيين، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر ما بين الـ 8 والـ 31 من جانفي 2023.