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رياضة
بطولة أمم إفريقيا 2023 للكرة الطائرة (رجال)

المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى رفقة مصر وبورندي

ع. ع
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المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى رفقة مصر وبورندي

سيلعب المنتخب الوطني للكرة الطائرة (رجال) في بطولة أمم إفريقيا مصر-2023 (3-14 سبتمبر)، ضمن المجموعة الأولى بمعية مصر وبورندي، عقب سحب عملية القرعة الخاصة بالمنافسة، السبت، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتتوزع المنتخبات الإفريقية الـ15 المشاركة في هذه البطولة القارية على أربع مجموعات، حيث يتواجد المنتخب التونسي (حامل اللقب) ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات مالي وتنزانيا وتشاد. بينما تتشكل المجموعة الثالثة من منتخبات الكاميرون، كينيا، غانا، ليبيا.

والمجموعة الرابعة تضم كلا من المغرب، رواندا، السنغال وغامبيا. وسيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وكان وفد المنتخب الوطني المتكون من 14 لاعبا من بينهم بعض العناصر المخضرمة على غرار الثنائي محمد أمين أومسعد وإلياس عشوري، انتقل أول أمس الجمعة إلى القاهرة، عقب إجراء التشكيلة الوطنية آخر محطة إعدادية بين 29 و31 أوت بمركز تجمع وتحضير المنتخبات الوطنية بالسويدانية (الجزائر العاصمة)، تحت إشراف الناخب الوطني كريمو برناوي.

للتذكير، جرت النسخة الأخيرة لبطولة إفريقيا للأمم (رجال) عام 2021 برواندا، وتوج بلقبها المنتخب التونسي أمام الكاميرون (3-1).

تركيبة المجموعات:

المجموعة الأولى: مصر، الجزائر، بورندي

المجموعة الثانية: تونس، مالي، تنزانيا، تشاد

المجموعة الثالثة: الكاميرون، كينيا، غانا، ليبيا

المجموعة الرابعة: المغرب، رواندا، السنغال، غامبيا.

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