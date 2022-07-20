المنتخب الوطني في مهمة البحث عن تاجه العربي الأول

البطولة العربية لأقل من 20 عاما

يدخل الخميس، المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 20 عاما، بقيادة المدرب، محمد لاسات، مغامرة الطبعة الثامنة من بطولة كأس العرب التي تحتضنها مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية ما بين 20 جويلية و6 أوت، بمواجهة منتخب لبنان، عن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخب ليبيا.

ويطمح صغار الخضر إلى تكرار انجاز المنتخب الوطني للاعبين المحليين الذي أحرز اللقب الأول في تاريخ مشاركاته في كأس العرب خلال النسخة الأخيرة التي نظمتها دولة قطر بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، بعد أن ضيعوا فرصتين للتتويج بهذه البطولة في نهائيي دورتي 1985 و2021.

الجزائر – لبنان عشية الخميس بمدينة “أبها” السعودية

وحل أشبال المدرب الوطني محمد لاسات، يوم الاثنين بمدينة أبها، التي تحتضن المنافسة العربية، بتشكيلة ثرية تضم 23 لاعبا، بينهم 9 لاعبين يلعبون في البطولات الأوروبية، وحضرت التشكيلة الوطنية لهذه المنافسة في تربص بمركز سيدي موسى بالجزائر، قبل التنقل إلى السعودية مرورا بدبي أين أقامت هناك لليلة واحدة قبل الحلول بمدينة أبها.

وتحدث المدافع المحوري لأولمبيك مرسيليا، ريان دهيليس لموقع الاتحادية عن طموحات الخضر في هذه البطولة والظروف التي جرت فيها الاستعدادات، قائلا: “التحضيرات جرت بشكل جيد، وسنشارك في هذه الدورة بهدف التتويج بها، لاسيما وأننا ضيعنا اللقب خلال النسخة السابقة أمام السعودية، منتخب ليبيا نعرفه جيدا، فيما يبقى الفريق اللبناني غير معروف، من المهم بمكان الفوز في اللقاء الأول أمام لبنان، وان شاء الله ستكون هذه السنة في صالحنا”.

للتذكير فإن الطبعة السابقة التي جرت بمصر، عرفت انهزام التشكيلة الوطنية لأقل من 20 عاما في المباراة النهائية أمام المنتخب السعودي بنتيجة 2-1، كما سبق وأن التقى المنتخبان في نهائي طبعة 1985 بالجزائر، والذي عاد فيه الفوز للسعوديين أيضا وبنفس النتيجة هدفين لهدف.

وتعرف هذه الدورة مشاركة 18 منتخبا، تم تقسيمهم على ست مجموعات، كل واحدة منها تضم ثلاثة منتخبات، يتأهل متصدرو المجموعات الست إضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثاني، إلى الدور ربع النهائي المقرر يوم الأحد 31 جويلية. وأما الدور نصف النهائي، فسيجرى يوم الأربعاء 3 أوت القادم، بينما تمت برمجة النهائي يوم السبت 6 أوت.

المجموعات:

المجموعة الأولى: السعودية، موريتانيا، العراق.

المجموعة الثانية: الإمارات، الأردن، اليمن.

المجموعة الثالثة: الجزائر، لبنان، ليبيا.

المجموعة الرابعة: مصر، عمان، الصومال.

المجموعة الخامسة: تونس، البحرين، جيبوتي.

المجموعة السادسة: المغرب، السودان، فلسطين.