المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يواصل تحضيراته تحسبا لدورة شمال إفريقيا

يواصل المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، استعداداته لخوض دورة اتحاد شمال إفريقيا التي تنطلق هذا الحميس وتدوم إلى غاية 26 أفريل الجاري.

ودخل منتخب أقل من 17 سنة أمسية الأحد في تربص تحضيري بالمركز التقني بسيدي موسى.

وسيختتم التربص بإجراء مباراة تطبيقية، ليتنقل بعدها المنتخب إلى مقر إقامتهم خلال أيام الدورة، في حين ستقام التدريبات بملعب الحماية المدنية بالدار البيضاء.

وسيواجه المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة، منتخب المغرب في أول خرجة له، في حين يواجه المنتخب التونسي نظيره المصري برسم الجولة الأولى، التي تلعب الخميس.