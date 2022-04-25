المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة في تربص تحضيري بسيدي موسى

لتحديد القائمة النهائية المعنية بالألعاب المتوسطية

دخل المنتخب الوطني لكرة القدم، لأقل من 18 سنة، الإثنين، في تربص تحضيري بالمركز الوطني التقني بسيدي موسى، سيدوم إلى غاية يوم الجمعة 29 أفريل الجاري، على أن تتخلله مباراة تطبيقية أمام تشكيلة فريق شبيبة القبائل.

وحسب بيان الفاف، فقد وجه الناخب الوطني مراد سلاطني الدعوة لـ18 لاعبا ينشطون في البطولة المحلية، وهذا بهدف إجراء تقييم نهائي قبيل تحديد القائمة النهائية المعنية بالمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

وأوضحت الاتحادية في بيانها، بأن القائمة النهائية التي سيضبطها الناخب الوطني على ضوء ذات التربص ستضم بالإضافة للعناصر المحلية، عددا من اللاعبين الناشطين في البطولات الأجنبية.

وسيتخلل هذا المعسكر التحضيري مباراة ودية أمام فئة أقل من 21 سنة لفريق شبيبة القبائل، ستلعب غدا الأربعاء بمركز سيدي موسى.

يذكر أن الفريق الوطني لأقل من 18 سنة سيشارك في ألعاب البحر المتوسط 2021 (المؤجلة إلى 2022) والمقررة في الفترة ما بين 25 جوان و6 جويلية، بمشاركة 12 منتخبا وطنيا.

ويأتي قرار اختيار فئة أقل من 18 سنة، ضمن إستراتيجية المديرية الفنية الوطنية تحسبا لمنافسات على المدى المتوسط (2025)، حيث ستكون هذه الفئة معنية بالمشاركة في عدة دورات كبرى، على غرار الألعاب الرياضية الإسلامية بتركيا 2022 والألعاب العربية للشباب بمصر في ذات السنة أيضا.

فيما يلي قائمة 18 لاعبا:

حمزة بوعلام، عبد الصمد بوناصر، عادل كنان، محمد بن معزوز (اتحاد الجزائر)، شمس الدين بومنغوش، صلاح الدين زاوي، ونيس بوزحزح ، محمد رفيق عمر (اكاديمية الفاف)، عبد العزيز بن خواز (اتحاد حجوط)، أنس مختار ، فؤاد هنفوقو، براهيم بلاس (شباب بلوزداد)، عبد الغني لعلام ، اسلام عبد القادر، حمزة مولاي، أنس غرات (نادي بارادو)، اسلام سعدي محمد (شباب باتنة)، لحلو اخريب (شبيبة القبائل).