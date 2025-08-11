المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إناث يشرع في التحضير لمواجهة السنغال

شرع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إناث في التحضير للمباراة المزدوجة أمام منتخب السنغال، في إطار تصفيات كأس العالم، بولندا 2026.

وانطلق التربص التحضيري للمنتخب أمسية الأحد، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

واستدعى المدرب سيد أحمد مواز 26 لاعبة، من بينهن 7 لاعبات ينشطن في الخارج، وذلك لأول مرة منذ إعادة بعث هذا المنتخب، بعدما اقتصرت التربصات السابقة على اللاعبات الناشطات في البطولة الوطنية.

وأجرى المنتخب أمسية الأحد أول حصة تدريبية على إحدى أرضيات مركز سيدي موسى، على أن تتواصل التحضيرات إلى غاية 18 أوت الجاري.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره السنغالي، ذهابا وإيابا، شهر سبتمبر المقبل، ضمن الدور الثاني من تصفيات مونديال 2026.