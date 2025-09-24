المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إناث يواصل تحضيراته لمواجهة السنغال

المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إناث

يواصل المنتخب الوطني للإناث لأقل من 20 سنة تحضيراته بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، استعدادا لمباراة الإياب أمام منتخب السنغال.

وتلعب المباراة يوم السبت المقبل بداية من الساعة الثامنة ليلا بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، لحساب الدور الثاني من تصفيات كأس العالم 2026.

وأجرت اللاعبات حصتين تدريبيتين، حيث شملت الجانب البدني وباقي الجوانب الفنية، بهدف وقوف الطاقم الفني على جاهزيتهن قبل هذه المواجهة الحاسمة.

جرت الحصة الصباحية بالقاعة الرياضية التابعة للمركز، فيما احتضنت إحدى أرضيات العشب الطبيعي الحصة المسائية، التي ركز خلالها المدرب الوطني سيد أحمد مواز على الجانبين التقني والتكتيكي.

وانهزم المنتخب الجزائري أمام نظيره السنغالي، في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة.