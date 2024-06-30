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رياضة
تحسبا لبطولة "لوناف"

المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يواصل التربص في سيدي موسى

دريس. س
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المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يواصل التربص في سيدي موسى

يواصل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة استعداداته لبطولة شمال إفريقيا، في مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، ضمن التربص الذي انطلق بتاريخ 27 من شهر جوان المنقضي، والذي يدوم إلى غاية غدا الثلاثاء، وذلك بحسب البيان الذي نشره الاتحاد المحلي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، أمس، حيث جاء في البيان تركيز المدرب ياسين مانع على الجانب التكتيكي في الحصة الصباحية، السبت، قبل أن يخصّص الحصة المسائية للجانب الهجومي، بهدف تحسين أداء القاطرة الأمامية.

وكان مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة قد وجّه الدعوة قبل أسبوع لـ27 لاعبا، للمشاركة في التربص المقام حاليا في مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، في الفترة ما بين 27 جوان وإلى غاية الثاني من شهر جويلية الحالي، إذ يخطط المدرب مانع لضمان أفضل جاهزية للتشكيلة الوطنية تحسبا لدورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، حيث ضمّت القائمة استدعاء ثلاثي وفاق سطيف عكاشة، دالي، ساطة يونس، إضافة إلى أربعة لاعبين من شباب بلوزداد، ويتعلق الأمر بكل من الحارس مختار، المدافع عبد الحميد نعيم ومتوسط الميدان محمد سيلمي وكذا المهاجم محمد بن لبنة.

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