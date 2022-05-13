المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة في مباراتين وديتين أمام منتخب

تحسبا للمشاركة في دورة "موريس ريفيلو" بفرنسا

برمج المنتخب الوطني لكرة القدم لفئة أقل من 23 سنة، مباراتين وديتين أمام منتخب فلسطين، بالجزائر، وهذا قبل التوجه الى فرنسا للمشاركة في الطبعة 48 لدورة “موريس ريفيلو” (دورة تولون سابقا) المقررة ما بين 29 ماي و 12 جوان المقبل، حسبما أوردته الفاف الخميس على موقعها الرسمي.

وحسب ذات المصدر، فقد أنهت التشكيلة الوطنية لهذه الفئة العمرية معسكرها التحضيري بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى يوم الاربعاء الفارط، وهو التربص الذي كانت تخللته مباراة ودية مع تشكيلة أكابر نجم بن عكنون والتي فازت بها العناصر الوطنية بنتيجة (2-1).

وسمحت هذه المباراة “بتكرار الخطط التي وضعها الناخب الوطني، نور الدين ولد علي، والذي ركز على عدة جوانب أبرزها الهجوم” وفق بيان الفاف.

كما أكد المدرب الوطني في تصريح لموقع الاتحادية قائلا “هذا ما يساعدنا في التحضيرات للمنافسات المقبلة، ابرزها تصفيات كأس افريقيا للأمم”.

ومنذ توليه العارضة الفنية لمنتخب أقل من 23 سنة، اقام المدرب الوطني، ولد علي، ثلاثة تربصات تحضيرية، علما أنه وجه الدعوة لـ27 لاعبا محليا في المعسكر الأخير.

أما فيما يخص التربصين الأولين، فقد جرى الأول شهر مارس خارج الوطن، وأقيمت فيه مباراتان وديتان أمام موريتانيا بنواكشوط (خسارة0-1 وتعادل 0-0)، فيما أجري التربص الثاني من 13 إلى 16 أفريل الفارط بسيدي موسى.

وتحضر هذه الفئة لتصفيات كأس افريقيا للامم 2023، حيث يجرى الدور التصفوي الأول من 19 إلى 27 سبتمبر القادم.

في حين تقام النهائيات الافريقية في الفترة ما بين 2 و26 نوفمبر 2023 في انتظار تحديد البلد المنظم، مع العلم أن هذه المنافسة القارية ستكون مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية 2024 بباريس.