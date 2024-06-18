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رياضة

المنتخب الوطني لألعاب القوى بدوالا تحسبا للمشاركة في البطولة الإفريقية

عمر سلامي
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المنتخب الوطني لألعاب القوى بدوالا تحسبا للمشاركة في البطولة الإفريقية
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المنتخب الوطني لألعاب القوى

يتواجد المنتخب الجزائري لألعاب القوى بدوالا الكاميرونية تحسبا للمشاركة في البطولة الافريقية المقررة يومي الـ21 و الـ22 جوان الجاري.

ويضم الوفد الجزائري من 21 رياضيا، 16 رجال و5 سيدات، بالإضافة إلى المسيرين والمدربين.

وخلت قائمة الرياضيين المشاركين من ثلاثي المسافات نصف الطويلة جمال سجاتي وسليمان مولا ومحمد علي قواند .

وسيكون صاحب اختصاص الوثب الثلاثي ياسر محمد طاهر تريكي حاضرا في موعد دوالا، إلى جانب أمين بوعناني في سباق 110م حواجز وعبد المليك لحولو في سباق 400م حواجز وأسامة شراد في سباق 1500م، والثنائي النسوي زهراء طاطار وزوينة بوزبرة في مسابقة رمي المطرقة.

وسيعرف الموعد القاري مشاركة صاحب اختصاص العشاري العربي بورعدة، صاحب المركز الخامس في الألعاب الأولمبية الاخيرة بطوكيو عام 2021.

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