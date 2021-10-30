المنتخب الوطني لـ”الكامبو” يتألق في بطولة العالم

تألق المنتخب الوطني لـ”الكامبو” بشكل لافت في بطولة العالم الجارية في أنطاليا بتركيا.

وتمكن المنتخب الجزائري في منافسات السبت، من إضافة ميداليتين ذهبيتين و 4 ميداليات فضية وميدالية برونزية.

وأحرز كل من زولاي يونس وداي توبة ملاك الذهب، فيما توج كل من كفان ياسمين وعصماني صوفيا وأوحاشي دانية وبن عودة آمال بالميداليات الفضية،أما البرونزية فقد نالها المصارع جواهير هشام.

وكانت الجزائر أنهت منافسات الجمعة برصيد 23 ميدالية، لترفع رصيدها بعد الميداليات الجديدة المحرزة السبت إلى 30 ميدالية، في مختلف الاختصاصات، منها 6 ذهبيات و16 فضية و8 برونزيات.

وتختتم بطولة العالم لـ”الكامبو” الجارية في تركيا الأحد، بعد ست أيام من المنافسة.