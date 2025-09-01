المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يختتم تربصه التحضيري (فيديو)

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، أمسية الأحد تربصه التحضيري بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة، بتيبازة.

ودام التربص 6 أيام، ويدخل في إطار الاستعداد لدورة ألعاب التضامن الإسلامي المقررة بالعاصمة السعودية الرياض، شهر نوفمبر المقبل.

وشهد التربص التحضيري مشاركة 20 لاعبا من مختلف الأندية الناشطة في البطولة الوطنية.

وسيدخل المنتخب الوطني في تربص جديد من 14 إلى 21 سبتمبر ضمن تواريخ “الفيفا” بمشاركة اللاعبين الناشطين ضمن البطولات الأجنبية، على أن يجرى تربص آخر من 25 إلى 30 من نفس الشهر بمشاركة اللاعبين المحليين.

وستستضيف العاصمة السعودية الرياض الطبعة السادسة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر 2025.