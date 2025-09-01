-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يختتم تربصه التحضيري (فيديو)

عمر سلامي
  • 95
  • 0
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يختتم تربصه التحضيري (فيديو)
ح.م
تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، أمسية الأحد تربصه التحضيري بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة، بتيبازة.

ودام التربص 6 أيام، ويدخل في إطار الاستعداد لدورة ألعاب التضامن الإسلامي المقررة بالعاصمة السعودية الرياض، شهر نوفمبر المقبل.

وشهد التربص التحضيري مشاركة 20 لاعبا من مختلف الأندية الناشطة في البطولة الوطنية.

وسيدخل المنتخب الوطني في تربص جديد من 14 إلى 21 سبتمبر ضمن تواريخ “الفيفا” بمشاركة اللاعبين الناشطين ضمن البطولات الأجنبية، على أن يجرى تربص آخر من 25 إلى 30 من نفس الشهر بمشاركة اللاعبين المحليين.

وستستضيف العاصمة السعودية الرياض الطبعة السادسة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر 2025.

مقالات ذات صلة
بوصوف وفرحات يرسمان انضمامهما لـ”المولودية”

بوصوف وفرحات يرسمان انضمامهما لـ”المولودية”

“يويفا” يتخذ قرارا بخصوص توقيت نهائي دوري أبطال أوروبا

“يويفا” يتخذ قرارا بخصوص توقيت نهائي دوري أبطال أوروبا

مجادي رفض الديكة.. وحمّلوه الخسارة أمام البرازيل “ظلما”

مجادي رفض الديكة.. وحمّلوه الخسارة أمام البرازيل “ظلما”

اتحاد خنشلة يتعاقد مع بن داود

اتحاد خنشلة يتعاقد مع بن داود

الإثيوبي كيروس والهولندية شيفان يحطمان الرقم القياسي في ماراثون سيدني

الإثيوبي كيروس والهولندية شيفان يحطمان الرقم القياسي في ماراثون سيدني

المولودية تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بِتعادل

المولودية تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب بِتعادل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد