المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في تربص تحضيري جديد

سيدخل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، هذا الخميس في تربص تحضيري جديد، بمشاركة العناصر المحلية.

ويندرج التربص الذي يدوم 5 أيام ضمن برنامج التحضيرات لألعاب التضامن الإسلامي المقررة بالعاصمة السعودية الرياض من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل.

واختتم المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، الأحد تربصه بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة، والذي يدخل في إطار الاستعدادات لتصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة.

شارك في هذا التربص، 16 لاعبا أغلبهم من العناصر الناشطة خارج الوطن، حيث دام ثمانية، وتخلل البرنامج مباراة تطبيقية أمام أتليتيك أوزيوم، انتهت بفوز الخضر، بأربعة أهداف لهدفين.