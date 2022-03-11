المنتخب الوطني لكرة اليد في أول تربص بقيادة مدربه الجديد

يجري المنتخب الوطني لكرة اليد، أكابر ذكور، أول تربص تحضيري له تحت قيادة المدرب الجديد رابح غربي.

وينطلق التربص التحضيري، بداية من السبت بالجزائر، ويدوم إلى غاية 20 من الشهر الجاري، ويدخل في إطار الاستعداد للمواعيد التنافسية المقبلة.

وتتمثل المهمة الأولى للمدرب الوطني رابح غربي على رأس المنتخب، في تحضير “السباعي الجزائري” لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بمدينة وهران في الفترة الممتدة من الـ 25 جوان إلى الـ 6 جويلية وكذا بطولة إفريقيا للأمم التي أجلت إلى تاريخ لاحق بقرار من الإتحاد الإفريقي للعبة.