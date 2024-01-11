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رياضة

المنتخب الوطني لكرة اليد يدخل المنعرج الأخير من تحضيراته للبطولة الإفريقية

عمر سلامي
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المنتخب الوطني لكرة اليد يدخل المنعرج الأخير من تحضيراته للبطولة الإفريقية
أرشيف
المنتخب الوطني لكرة اليد

يواصل المنتخب الوطني لكرة اليد تحضيراته للبطولة الإفريقية التي تحتضنها مصر بداية من 17 جانفي الجاري.

وتنقل منتخب كرة اليد، الأربعاء إلى تونس، لإجراء آخر تربص تحضيري، تحسبا للبطولة الإفريقية.

ويخوض أشبال المدرب فاروق دهيلي خلال هذا التربص، مبارتين وديتين أمام منتخب تونس.

وتلعب المباراة الأولى أمسية الخميس بداية من الساعة السادسة مساء، في حين برمجت الودية الثانية أمسية السبت المقبل بداية من الساعة الخامسة بقاعة الحمامات.

وأعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد أن المباراة الأولى ستلعب بحضور الجمهور، وأضافت أن الدخول مجاني للعنصر النسائي، إلى جانب من سنهم دون 18 سنة، شريطة أن يكونوا مصحوبين بأوليائهم.

وستلعب المقابلة الثانية دون حضور الجمهور ووسائل الإعلام في إطار الاتفاق بين الأطر الفنية للمنتخبين.

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