المنتخب الوطني لكرة اليد ينهزم أمام ألمانيا في أول خرجة له بمدينة هانوفر

الدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024:

انهزم المنتخب الوطني لكرة اليد (أكابر ذكور)، مساء أول أمس الخميس، أمام نظيره الألماني بنتيجة (41-29)، لحساب الجولة الأولى من الدورة رقم 2 التأهيلية لأولمبياد باريس-2024، التي تضم أيضا منتخبي كرواتيا والنمسا، من أجل حجز تأشيرتين اثنتين، للموعد الأولمبي المقرر الصائفة المقبلة بالعاصمة الفرنسية.

وقدم المنتخب الوطني في خرجته الأولى هذه مردودا طيبا في الشوط الأول من المقابلة التي وقف فيها الند للند مع المنافس الألماني الذي حسم في نهاية المطاف المباراة لصالحه.

وفي المقابلة الثانية لحساب نفس المجموعة، تغلب المنتخب الكرواتي على نظيره النمساوي بنتيجة 35-29.

وعقب نتائج الجولة الأولى للدورة، يتقاسم المنتخب الوطني المركز الثالث مع النمسا برصيد نقطة واحدة لكل منهما، وراء ألمانيا وكرواتيا بنقطتين.

وستكون مهمة المنتخب الوطني لكرة اليد صعبة للغاية للظفر بتأشيرة المشاركة في أولمبياد باريس الصائفة القادمة، وهذا أمام منتخبات قوية على غرار منتخب النمسا، منافسه عشية اليوم.

وجاءت مشاركة السباعي الجزائري في هذه الدورة رفيعة المستوى بعد احتلاله المركز الثاني في البطولة الإفريقية الأخيرة التي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة، عقب خسارته في النهائي أمام المنتخب المصري، منظم الدورة بنتيجة (21-29) والمتأهل مباشرة لأولمبياد-2024 بباريس، بينما يشارك المنتخبان الجزائري (ثانيا) والتونسي (ثالثا) في دورة تأهيلية مؤهلة للموعد الاولمبي.

وسيلتقي المنتخب الوطني مع نظيره النمساوي في الجولة الثانية المقررة عشية اليوم السبت على الساعة الخامسة (17.00)، ثم المنتخب الكرواتي في الجولة الثالثة غدا الأحد.

ويملك منتخب النمسا، منافس المنتخب الوطني الثاني في هذه الدورة، سجلا خال من التتويجات حيث شارك في دورة أولمبية واحدة عام 1936 ويشرف عليه حاليا المدرب السلوفيني باجوفيتش آلس.

وسيكون منتخب كرواتيا المنافس الثاني للخضر الذين سيواجهه في اللقاء الثالث والأخير للدورة غدا الأحد على الساعة (16.45). ويتوفر المنتخب الكرواتي الذي دخل غمار المنافسات العالمية منذ استقلاله عن “يوغوسلافيا سابقا”، حيث يتوفر على خمس مشاركات أولمبية توجت بلقبين في دورة 1996 و2004 بالإضافة إلى لقب بطل العالم عام 2003 .

وتدور الدورات التأهيلية الأولمبية الثلاث على شكل بطولة مصغرة، ويتأهل الأولان عن كل دورة لأولمبياد باريس 2024.

وتأهلت لموعد باريس لحد الآن، ستة منتخبات وهي فرنسا (البلد المنظم) والدانمارك (بطل العالم)، والأرجنتين بطلة الألعاب الأمريكية، ومصر بطلة إفريقيا، والسويد واليابان.

في ما يلي برنامج مباريات المنتخب الوطني :

– الخميس: ألمانيا- الجزائر (41-29 )

– السبت 16 مارس : الجزائر-النمسا (17.00)

– الأحد 17 مارس : الجزائر-كرواتيا (16.45)